هربا من كورونا.. سائحو الغردقة يحتفلون بالكريسماس في أعماق البحر

هربا من كورونا.. لم يجد السائحون مفرا للاحتفال بالكريسماس في ظل الإجراءات الوقائية المشددة سوى شواطئ الغردقة والغطس تحت الماء مرتدين زي "بابا نويل" وبرفقتهم شجرة الكريسماس فى أول ظهور لها بالأعماق، وحرصوا على توثيق تلك اللحظات بالتقاط الصور التذكارية تحت الماء ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن الاحتفال بالكريسماس من أعماق البحر.

"أحمد بيجو" منظم رحلات بحرية بالغردقة، قال إن احتفالات الكريسماس ورأس السنة بالقطاع السياحي هذا العام استثنائية، حيث اختفت خيمة الكريسماس هذا العام في ظل انخفاض نسبة الإشغالات السياحية لأقل معدلاتها التي لم تتجاوز ٢٠ ٪ بعد تحذير وزارتي الصحة والسياحة بمنع التجمعات وإقامة احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن السائحين قرروا الاحتفال بالكريسماس نهارا على الشواطئ من خلال رحلات بحرية لمنع الاحتفالات ليلا في الفنادق حيث إرتدى السائحون زي بابا نويل والتقطوا الصور التذكارية تحت الماء.

"ليديا" تحمل الجنسية السلوفانية، أكدت أن مصر آمنه وجوها رائع وصحي وأن عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية أبدوا رغبتهم في الإحتفال برأس السنة في مصر وأصروا على ذلك رغم توقف حركة الطيران في ظل القرارت التي اتخذتها بعض الدول بالإغلاق الكلي والجزئ.