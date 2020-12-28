«الزراعة» عن «أسد الجونة»: لا نرخص للحيوانات المفترسة

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة لا تمنح تراخيص باقتناء أسود أو حيوانات مفترسة، وذلك في إشارة إلى ضبط أفراد الأمن الخاص بمنتجع الجونة، أسد صغير يتجول في الشوارع بالمنتجع شمالي مدينة الغردقة، بعد هروبه من إحدى الڤيلات الخاصة.

وتسبب الأسد في حالة من الهلع والفزع، عقب هروبه من إحدى الڤيلات الخاصة، حيث شوهد وهو يتجول في شوارع الجونة، وانتشر أفراد الأمن الخاص بالجونة، يطوفون بسيارات الأمن في الشوارع، حتى تمكنوا من ضبطه.

وأكد رجائي، أنّ الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، مسؤولة عن استضافة الحيوانات لإيداعها في الحدائق التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بينما تضبط شرطة البيئة والمسطحات، الحيوانات فور تقديم أي بلاغات، وكما يتم مصادرتها، على اعتبار أنّ الحيوانات المفترسة تهدد الأمن والسلم للمواطنين.

وكانت سيدة من المقيمين بمنتجع الجونة، نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يفيد بهروب أسد من فيلا تملكها، وطالبت بالبحث عنه قائلة: «لا يخيف وترجت بعدم مطاردته حتى لا يتم إزعاجه»، وجرى القبض على الأسد بواسطة أمن الجونة الخاص أثناء تجوله في أحد الشوراع دون أن يُلحق إصابات بالمواطنين.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أنّ حديقة حيوان الجيزة أنشئت عام 1891، وهي درة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا باعتبارها أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، والأعرق في أفريقيا.

وتحوي حديقة الحيوان نحو 6 آلاف حيوان من 172 نوعا بين طيور وحيوانات عاشبة وآكلة لحوم، كما تحوي الحديقة تماسيح وأبقار وحشية وأشجار نادرة ونباتات مستوردة من الهند وأفريقيا.

ومؤخرا، استقبلت الحديقة 3 زرافات من جنوب أفريقيا، ليرتفع بذلك عدد الزرافات في الحديقة لـ4، وذلك في إطار خطة الحديقة للنهوض بها وتطويرها.