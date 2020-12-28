ثلاث مبادرات للبنك المركزي تنتهي الخميس المقبل

تتنهي يوم الخميس المقبل مدة سريان ثلاث مباردات أعلن عنها البنك المركزي المصري منذ بداية مارس الماضي، بعد أن قرر مد سريان مبادرة إلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الالي اليوم.

وانفردت«الوطن» مساء اليوم بقرار "المركزي" بمد سريان مبادرة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الالي لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ يوم السبت المقبل الموافق الأول من يناير 2021 على أن تنتهي في 30 يونيو 2021.

عاجل: «المركزي» يمد مبادرة السحب من الماكينات بدون رسوم حتى نهاية يونيو

وتستعرض «الوطن» المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال عام 2020 ، وتضمنت العديد من القرارات والإجراءات منها خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والتي يتبقي منها ثلاث مبادرات تنتهي مدة سريانها الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر 2020.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه المبادرات.

إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل

1- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020.

2- أعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وقد تم مد هذا الإعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجانا

3- ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.