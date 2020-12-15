حل مشكلتي مع أحد البنوك الخاصة يا محافظ البنك المركزي

فتحت حساباً في أحد البنوك الخاصة، وفوجئت منذ فترة بالحجز على مبلغ 14 ألف جنيه بداعي أنها وفاء لمديونية لبنك خاص آخر منذ 20 عاماً، مع العلم أنه ليس هناك أي مديونية علي، وعندما طلبت من البنك الذي أتعامل معه أي أوراق تخص هذه المديونية التي يتحدث عنها المسؤولون في البنك، لم أحصل على أي شيء، فقد جاءني الرد بأنه ليست هناك أي أوراق، لأن المدة كبيرة تصل إلى 20 عاماً، والآن، أنا مطالب بسداد 38 ألف جنيه، غير المبلغ الذي جرى الحجز عليه، أناشد السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي فحص شكواي، وتوجيه المسؤولين لحلها في أقرب وقت.

كمال محمد فكري