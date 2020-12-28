وجيدة أنور: ندرس كل لقاحات كورونا.. وذروة المرض نهاية يناير

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيق كبير بين اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، واللجنة العليا بوزارة التعليم العالي فيما يتعلق ببروتوكول العلاج من أجل تحديثه طوال الوقت، إلى جانب لقاح فيروس كورونا حيث يتم دراسة التطعيمات واللقاحات المختلفة، وتحديد أفضل اللقاحات التي يتم اختيارها بعد دراسة كافة اللقاحات، لافتة إلى أن وزارة الصحة المنوطة بإعلان اللقاح، ويتم دراسة كافة اللقاحات والمقارنة، مؤكدة أن الدولة اتفقت على اللقاحات الأفضل بالنسبة للشعب المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن من أبرز المشاكل في الموجة الثانية سرعة الانتشار وانتشار المرض بين الأسر وبعضها، وظهور بعض الحالات بين الأطفال أيضا، ولكن الحالات تكون شديدة لدى الأشخاص الذي لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والأورام وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض التنفسية، هؤلاء الاشخاص يدخلون في مضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المركزة.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه وفقا للدراسات أن ذروة موجة كورونا ستكون في نهاية يناير، وأن الأعداد لن تزيد عن 140 ألف إصابة، وإجمالي المصابين في الوقت الحالي حوالي 132 ألف إصابة.

وتمنت ألا تزيد الحالات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من أجل أن تستطيع المستشفيات تقديم الخدمة الطبية لأكبر قدر ممكن من المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية في الفترة المقبلة.

80% من حالات فيروس كورونا بسيطة

وعن زيادة أعداد الوفيات ردت قائلة: «ياريت منبصش للرقم بس نبص على النسبة يعني نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، خاصة أن 80% من حالات كورونا تمر ولا أحد يشعر بها وتكون أشبه لإنفلونزا عادية».

واختتمت تصريحاتها بنصح المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة منع التجمعات والأماكن المزدحمة قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة.