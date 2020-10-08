وجيدة أنور: سعيدة بتكريم الدولة وفوزي بالتقديرية انتصار للمرأة

قالت وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن جائزة الدولة التقديرية كانت تكريما كبيرا للعلماء الذين أفنوا حياتهم بشكل جدي في البحث العلمي: "اختياري من ضمن المقدمين أقدره جدا".

وأضافت "أنور"، خلال مداخلة لها عبر "زووم" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن تخصص الصحة العالمية لم يأخذ حقه الشرعي ضمن باقي التخصصات الصحية في مصر، حيث يسعى ذلك التخصص للكشف عن الأمراض في المجتمعات وطرق حماية الأشخاص من الإصابة بها، موضحة أن الجائزة جاءت كتكريم للمرأة والتي تسعي للتكريم من قبل دولتها على ما أنجزته من علوم وأبحاث أثرت بها المجال العلمي المصري: "أنا بهديها لزملائي في تخصص الصحة العامة علشان أشجعهم على استمرار البحث في هذا المجال ومشاركة الدولة في المبادرات الرئاسية".

وأكدت أنها تقوم بعمل أبحاث تتعلق بالمشاكل القومية التي تهم المجتمع كما يتم تنفيذها بأرض الواقع، حيث أن العلم يعنى التطبيق، ويعمل فريق الباحثين بالجامعة على معرفة آليات ناجحة لتدمير فيروس كورونا، مشيره إلى أن هناك تكثيف بالأبحاث المتعلقة بالفيروس ومصر مشتركة بأبحاث العالمية للتجارب السريرية في بعض التطعيمات والأدوية.