أطباء كفر الشيخ عن إصابة طبيب نتيجة دواء مغشوش: «كلام عار من الصحة»

أصدرت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة كفر الشيخ بياناً قبل قليل، حول ما تردد عن تدهور حالة الدكتور حسام جاد، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة كفر الشيخ، والمحتجز حالياً داخل قسم العزل بالمستشفى الجامعي، نتيجة علاجه بدواء مغشوش.

وذكر البيان التوضيحي، الصادر عن النقابة الفرعية، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، مساء الاثنين، أن "أحد المواقع الإخبارية قد نشر أن أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قد تدهورت حالتة الصحية نتيجة إعطائه دواء مغشوش، وهذا عار من الصحة تماماً".

وتابع البيان أنه بسؤال رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بكفر الشيخ، أكد أن الدكتور حسام جاد قد تحسنت حالتة الصحية بصورة ملحوظة، وأن الخبر المنشور عار تماماً من الصحة، كما شدد على أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي لا يتعامل مع أي مصادر مجهولة لتوريد الأدوية.

وأهابت نقابة أطباء كفر الشيخ، في ختام بيانها التوضيحي، بكل المواقع الإخبارية استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي والمصادر المجهولة وغير الرسمية، داعيةً أن يحمي الله مصر وشعبها من كل سوء .

وأصيب الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقري بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بعزل المستشفى الجامعي، وترددت أنباء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بتدهور حالته الصحية، نتيجة علاجه بدواء مغشوش، وهو الأمر الذي نفته إدارة المستشفى ونقابة الأطباء بكفر الشيخ جملةً وتفصيلاً.