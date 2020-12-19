وفاة 3 أطباء متأثرين بإصابتهم بـ «كورونا» في كفر الشيخ خلال 24 ساعة

كشف الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء نائب مستشفى الصدر بكفر الشيخ، عن وفاة الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، استشاري الصدر، بمستشفي صدر كفر الشيخ، ومستشفي الرياض المركزي، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى رزق، الطبيب المتوفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، قائلاً: «أنعي وفاة الزميل الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم استشارى الصدر بعد صراع مع الفيروس اللعين.. اللهم اغفر له وارحمه».

من جانبه أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في كفر الشيخ، أن الطبيب أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية ليتم نقله إلي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة للعزل الطبي، ليتوفى هناك، وجار استلام جثمانه وعملية الدفن طبقًا للإشتراطات الصحية المتبعة في حالة وفاة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور إبراهيم يُعد ثالث طبيب يتوفى متأثراً بالفيروس في كفر الشيخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث توفى الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفى سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفي واستشاري الأطفال حيث توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية ليتم نقله إلى مستشفى بلطيم للعزل الطبي، ليلفظ أنفاسة الأخيرة داخلها.

وأكد مصدر، أنه سيجري تغسيل الطبيب طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة في حالة وفاة مصابي فيروس كورونا المستجد، داخل مشرحة مستشفي بلطيم للعزل الطبي، وتسليمه لزويه ليتم دفنه طبقًا لما هو متبع.

يذكر أن الدكتور سيد حجازي، رئيس قسم مكافحة العدوي، بمستشفي سيدي سالم المركزي، والمدير السابق للمستشفي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك» في آخر منشور له في 30 نوفمبر مطالبًا الجميع بالدعاء له: «ادعو لي ليس أمامي إلا رحمة ربي ثم دعائكم وسامحوني».

كما توفى الدكتور عبد اللطيف الشوربجي، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى كفر الشيخ العام، متأثراً بإصابته بالفيروس بعد تدهور حالته خلال الأيام الآخيرة.