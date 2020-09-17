أطباء عزل كفر الشيخ الجامعي يحتفلون بعيد ميلاد طبيب مصاب بـ"كورونا"

حاولوا التخفيف من وطأة الألم الذي يشعر به خلال تواجده بقسم العزل، بحثوا عن شيء يسعده ويُحسن حالته النفسية بجانب دعمهم له، فوجدوا أن عيد ميلاده، اليوم الخميس، فاتف أطباء قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، الذين احتفلوا بعيد ميلاد طبيب مصاب بفيروس" كورونا"، داخل المستشفى. على إدخال البهجة لقلبه والاحتفال به داخل العزل.

وجهز الأطباء وطاقم التمريض بقسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب ورئيس قسم العزل، "تورتة" وحلويات، وشموع، وفاجئوا الدكتور أحمد محمد شكري، المحجوز بالمستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله بأحد مستشفيات القاهرة.

"حبينا نفرحه، وندعمه نفسيًا ومعنويًا، بعد إصابته بفيروس كورونا وحجزه عندنا، فبصينا في بطاقته الشخصية لقينا عيد ميلاده النهارده، جهزنا تورتة وحلويات علشان نحتفل معاه"، بهذه العبارات عبر أطباء قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي عن سعادتهم لإدخال الفرحة على زميلهم في عيد ميلاده.

وأكد الأطباء أن خدمتهم للمرضى بشكل عام وزملائهم بشكل خاص، واجب وشرف، وأنهم يحاولون التخفيف من وطأة المرض والآلم الذي يؤلم المحجوزين بالقسم، خاصة وأن معظمهم محجوزين بالرعاية المركزة، وظهر الأطباء يتوسطهم رئيس القسم وهم يحتفلون مع زميلهم وسط إجراءات احترازية، بينها التباعد الاجتماعي ومسافات الأمان.

شارك في الاحتفال كل من الدكتورة بسمة غنيم، والدكتورة ميرنا مجدي، وإيناس عبدالحميد، وآيه إسماعيل ومحمود سعد وهاجر رمضان، حيث عبروا عن سعادتهم لاحتفالهم بزميلهم، فيما عبر الطبيب المصاب عن سعادته لشعوره بأن زملاءه هم أهله: "مبسوط بالاحتفال، له أثر نفسي ومعنوي كبير وشكرا لكل زميل وزميلة دعمني".

وقال الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب في كفر الشيخ ومسؤول قسم العزل، لـ"الوطن"، إن المستشفى مستمر في استقبال المصابين وفقا لتعليمات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى.