حب وخطيئة وجريمة.. القصة الكاملة لعلاقة طالب ثانوي بزميلته القاصر

قبل 9 أشهر وقعت طالبة الصف الثالث الثانوي التجاري في غرام زميلها الذي يصغرها بعامين بالصف الأول الثانوي، لكن نظرات الحب والإعجاب التي جمعت الطالبين سرعان ما تطورت إلى علاقة غير شرعية فقدت خلالها الطالبة عذريتها.

تكررت المقابلات بينهما حتى تحركت ثمرة الخطيئة في بطن الطالبة «ن» 17 سنة، وسرعان ما حكت الطالبة لأسرتها عندما لاحظوا انتفاخ بطنها، وأخبرتهم بأنها على علاقة بزميلها «أ» الذي اعترف أمام أسرته بتلك العلاقة.

زواج عرفي بعد الحمل

حاولت أسرتا الطالب والطالبة احتواء الموقف، وتقرر الاعتراف بالعلاقة في عقد زواج عرفي تم توثيقه عند محامي بسبب أن عمر الطالبين أقل من 18 سنة، لكن الأمور تطورت عندما انقطع الطالب وأسرته عن الطالبة التي ظلت في منزل أسرتها لاستكمال مدة الحمل ثم الولادة، وخلال مدة انقطاع التواصل بين الطرفين احتدم الخلاف بين الطالبين طوال مدة الحمل.

مشاجرة بسبب نفقات الولادة

نفقات الولادة وتنصل أسرة الطالب من تحملها ساهم في تأجيج الخلاف بين الطرفين الذين حضروا داخل مستشفى خاص بالمقطم، وتطور الأمر إلى تبادل الضرب بالأيدي بينهم بسبب الخلاف على نفقات الولادة، وبعد دقائق أخطرت المستشفى الشرطة فحضرت قوة أمنية لفض الخلاف بينهما وتم اقتياد الطرفين إلى ديوان القسم بعد إصابة 4 من الطرفين لتنكشف جريمة أخرى وهي جريمة زواج القاصرات، وتحرر محضر رقم 1400 جنح المقطم.

وقال والد الفتاة في محضر الشرطة، إن ابنته كانت تربطها قصة حب بزميلها وسرعان ما حدثت بينهما علاقة غير شرعية أثمرت عن حملها وأن الأسرتين قبل عدة أشهر اتفقا على زواجهما عرفيًا بسبب صغر سنهما لكن أسرة الطالب لم تلتزم بتعهدها وقطعت العلاقة معنا ورفضت الاستجابة لنفقات الولادة ما تسبب في حدوث مشاجرة معهم.

وأحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم في واقعة المشاجرة والتي أسفرت عن عدد من المصابين بكدمات وجروح متفرقة، وفي واقعة زواج القاصرات، ولم يصدر عن النيابة أي قرارات.