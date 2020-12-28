حمل سفاح في علاقة غير شرعية بين تلميذين: زواج عرفي وخناقة تفضح الجريمة

تحول حب تلاميذ الثانوي، إلى مأساة حقيقية وفضيحة مدوية، بعد حملت تلميذة من صديقها، إذ كشفت التحريات الأولية لمباحث القاهرة، أن "أ."، 14 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، ارتبط بعلاقة عاطفية مع زميلته "ن."، 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وأقاما علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها سفاحا.

وقالت تحريات المباحث، إن أسرتا التلميذين، اكتشفا العلاقة المحرمة، ثم اتفقا فيما بينهما على إجراء زواج عرفي بين التلميذين لحداثة سنهما، واستكملت التلميذة حملها أثناء وجودها فى منزل والدها.

معركة تكاليف الولادة

مضت أشهر الحمل التسعة، وجاء موعد الولادة القيصرية، داخل مستشفى خاص، لكن فجأة تحول المكان إلى ساحة عراك شرسة بين أفراد الأسرتين، بسبب الخلاف على تكاليف عملية الولادة.

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على أطراف المشاجرة، وكشفت التحريات أن المعركة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من العائلتين وتبادل الاتهامات فيما بينهما.

جريمتان

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن محضر المشاجرة كشف عن جريمة أخرى سيتم التحقيق فيها، وهي زواج قاصرين «التلميذ وزميلته»، وتقديم عقد زواج عرفي، تمت كتابته عن طريق محام، وتحرر محضر رقم 1400 جنح المقطم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات الخاصة التى يمتلكها طبيب بمنطقة المقطم، يفيد بوجود مشاجرة حامية بين عائلتين بمحيط المستشفى، انتقل فريق من ضباط مباحث قسم المقطم، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة بين عائلتين بينهما علاقة نسب.

ضحك على بنتي

كشفت التحريات، مفاجئة بأن العروسين لم يبلغا السن القانوني، وقال والد العروس، إن ابنته ارتبطت بعلاقة عاطفية مع التلميذ، وأوهمها بالزواج واختلي بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ما أسفر عن حملها.

وأشار الأب، أنه اتفق مع والد التلميذ على اتمام زواج عرفي، لحداثة سنهما، بسبب الحمل، وتم كتابته، وبعد مرور 9 أشهر من الحمل، رفضت أسرة الزوج أن تدفع تكاليف الولادة القيصرية، فنشبت مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.