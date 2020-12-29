تطوير 5 مستشفيات و58 وحدة.. «صحة المنيا» تتعافى في عهد السيسي

5 مستشفيات مركزية يجري تطويرها بينها مستشفيين سيجري افتتاحهما مطلع العام الجديد 2021، إضافة إلى تطوير 58 وحدة صحية بالقرى والعزب والنجوع، ما أدى إلى تعافي قطاع الصحة بمحافظة المنيا، التي تجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، موزعين داخل 9 مراكز إدارية، لتقديم أفضل خدمة طبية وهزيمة المرض.

شهدت المنيا خلال الفترة الماضية، إحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات مركزية هي "سمالوط، المنيا، الفكرية، ملوى، وديرمواس".

كما اننتهت المحافظة من تطوير شامل لـ 58 منشأة طبية بينها "حميات ورمد ملوى، المنيا العام، مركز أورام المنيا، و54 وحدة صحية وطب أسرة وبنك دم".

وجرى إنشاء 14 وحدة صحية جديدة، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة في مدينة المنيا، وإنشاء المعهد الفني الصحي بقرية البيهو مركز سمالوط.

وتجري حاليا أعمال تطوير شامل لـ 3 مستشفيات مركزية هي" العدوة، بنى مزار، مطاى، ومركزين لخدمات الأم والطفل، بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، وقرية حلوة بمركز مطاي".

وشهد القطاع الطبي إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة ضمن المبادرة، كما تم إنشاء المعهد الفني الصحي بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط.

ويعد مستشفى سمالوط الجديد، إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمنيا، حيث سيتيح خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين من أهالي المحافظة، وستكون انطلاقة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.

ويصل إجمالي تكلفة تطوير المستشفى 247 مليونا و787 ألف جنيه، وخلال العام المالي 2019- 2020 جرى تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بها.

يضم مستشفى سمالوط الجديد 5 طوابق، على مساحة 9630 مترا مربعا، ويخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

يضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

اللواء أسامة القاضين محافظ المنيا، قال إن المحافظة، تشهد إنجازا كبيرا لم يتحقق مثله منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تشهد نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.