تطوير 5 مستشفيات و58 وحدة.. «صحة المنيا» تتعافى في عهد السيسي
كتب:
اسلام فهمي
09:10 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
مستشفي سمالوط بعد تطويرها
5 مستشفيات مركزية يجري تطويرها بينها مستشفيين سيجري افتتاحهما مطلع العام الجديد 2021، إضافة إلى تطوير 58 وحدة صحية بالقرى والعزب والنجوع، ما أدى إلى تعافي قطاع الصحة بمحافظة المنيا، التي تجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، موزعين داخل 9 مراكز إدارية، لتقديم أفضل خدمة طبية وهزيمة المرض.
شهدت المنيا خلال الفترة الماضية، إحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات مركزية هي "سمالوط، المنيا، الفكرية، ملوى، وديرمواس".
كما اننتهت المحافظة من تطوير شامل لـ 58 منشأة طبية بينها "حميات ورمد ملوى، المنيا العام، مركز أورام المنيا، و54 وحدة صحية وطب أسرة وبنك دم".
وجرى إنشاء 14 وحدة صحية جديدة، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة في مدينة المنيا، وإنشاء المعهد الفني الصحي بقرية البيهو مركز سمالوط.
وتجري حاليا أعمال تطوير شامل لـ 3 مستشفيات مركزية هي" العدوة، بنى مزار، مطاى، ومركزين لخدمات الأم والطفل، بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، وقرية حلوة بمركز مطاي".
وشهد القطاع الطبي إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة ضمن المبادرة، كما تم إنشاء المعهد الفني الصحي بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط.
ويعد مستشفى سمالوط الجديد، إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمنيا، حيث سيتيح خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين من أهالي المحافظة، وستكون انطلاقة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات.
ويصل إجمالي تكلفة تطوير المستشفى 247 مليونا و787 ألف جنيه، وخلال العام المالي 2019- 2020 جرى تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الخاصة بها.
يضم مستشفى سمالوط الجديد 5 طوابق، على مساحة 9630 مترا مربعا، ويخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.
يضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة وحضانات للمتبسرين، ويحتوي الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.
اللواء أسامة القاضين محافظ المنيا، قال إن المحافظة، تشهد إنجازا كبيرا لم يتحقق مثله منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تشهد نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.