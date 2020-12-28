الإعلامية لمياء فهمي تعلن تعافيها من كورونا: «خلوا بالكم.. أنا أهملت»

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور سلبية المسحة الثانية التي خضعت لها اليوم الاثنين.

اعتراف بالتقصير

وقالت «عبدالحميد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين: «أنا في نعمة فوق ما تتخيلي، وأشعر بكرم كبير من ربنا، وكنت تعبانة جدا، ومعترفة إني أهملت وقولت مش هيحصل حاجة، ولحد آخر لحظة كنت حاسة إني عندي برد».

صدمة الإصابة بالمرض

وتابعت الإعلامية: «مكنتش قادرة أصدق إنه هيجيلي كورونا، ولما ظهرت نتيجة المسحة اتفاجئت، ومريت بفترة صعبة جدا، وعديت كل اللي في البيت، خلوا بالكم من نفسكم، ومحدش يقلع الماسك خالص، والحاجات البسيطة اللي استهونا بيها هي دي اللي بتنجيكم.. بلاش بوس وأحضان.. أنا صليت ركعتين أول ما عرفت بإصابتي وكنت مخضوضة على أولادي واللي ممكن يكونوا اتصابوا بالفيروس مني.. خلوا بالكم من نفسكم كلكم».

ستعود قريبا للعمل التلفزيوني

وأكدت أن المسحة ظهرت سلبية، ولكن الأطباء نصحوها بأن تظل فترة في البيت فترة نقاهة، وقريبا سوف تعود للعمل.

الجدير بالذكر أن مصر مثل العديد من الدول تعاني حاليا من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث تزداد الإصابات بكثرة، ما اضطر العشرات من دول العالم إلى إغلاق حدودها، خاصة مع دولة بريطانيا التي أعلنت اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس.

وفي مصر، أعلنت الحكومة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، ووضعت بعض العقوبات على المخالفين سواء الأفراد أو المنشآت، حيث فرضت ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، والمنشآت الحكومية، ومن يخالف هذا القرار ستطبق عليه غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، إضافة إلى وجود فرق لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع غرامة على المخالفين.