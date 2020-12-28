جوندر: بايدن سيفرض تطبيق قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا

قال عضو في الفريق الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الأخير سيفرض تطبيق قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا بعد توليه منصبه في يناير.

وقالت الدكتورة سيلين جوندر، عضو المجلس الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع لبايدن، لقناة "CNBC" إن قانون إنتاج الطوارئ سيضمن الإمداد الكافي لمعدات الحماية الشخصية والاختبارات والمواد الخام للقاحات.

وإذا تم الاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي، فسيمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض تصنيع العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج لقاحات كورونا.

وكان المصنعون قد أعربوا عن تخوفهم من مواجهة نقص في المكونات الأساسية اللازمة لصنع اللقاحات.