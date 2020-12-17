جو بايدن يناقش مع حكام الولايات الأمريكية مكافحة كورونا

ناقش الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، قضية مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع حكام الولايات، بمشاركة أكثر من 30 محافظا، ونائبته كامالا هاريس، ومستشاريه لمكافحة الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأشار «بايدن» إلى أن سلطات الولايات لم تتلق حتى الآن الدعم الكافٍ في مكافحة «كوفيد-19»، مؤكدا على أهدافه في الـ100 يوم الأولى من إدارته، من ضمنها تأمين 100 مليون جرعة لقاح للمواطنين الأمريكيين.

وأضاف الرئيس المنتخب: «سأطالب بأن نتمكن من فتح المدارس حتى نهاية الـ100 يوم».

وأثبت المجمع الانتخابي فوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من الهيئة الناخبة الـ538، متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة، أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب، ليفوز رسميا بالرئاسة.

وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسة في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي، ما ينهي بشكل فعلي سعي «ترامب» لتغيير النتائج.