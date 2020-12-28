عاجل.. 7 معلومات عن موظف «الثقافة» المقبوض عليه

كشف مصدر بوزارة الثقافة، أن «أ.م.ص»، المسؤول بمكتب وزارة الثقافة، الذي اقتادته جهات أمنية صباح اليوم للتحقيق معه؛ تهمته لا تتعلق بعمله بالوزارة، وأنها خارج نطاق عمله.

وتوجهت قوة من جهة أمنية إلى مكتب وزيرة الثقافة، صباح اليوم، وقامت بإطلاعها على أمر القبض عليه، ومن ثم قامت باصطحابه، وأحد العاملين الآخرين بالوزارة.

«الوطن» يرصد أبرز المعلومات عن المقبوض عليه:

- لم يتم الإفصاح عن التهمة الموجهة إليه، إلا أنه وبحسب مصدر مسؤول بالوزارة، فتهمته خارج نطاق عمله في وزارة الثقافة.

- المتهم عمره 52 عاما، وشهرته «أ.ص».

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، ورئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية.

- كان أحد المسؤولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة.

- شغل منصب منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو عام 2019.

- تم التجديد له في المنصب، في الموعد ذاته في عام 2020.

- لم يتم الإعلان عن طبيعة التهم الموجهة إليه إلى الآن.