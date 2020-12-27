الثقافة اليوم.. ندوة نجيب محفوظ بمركز الإبداع وحماية الملكية الفكرية

تقدم قطاعات وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف قطاعاتها، حيث تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وكذلك تستمر فعاليات معرض الكتاب بجامعة أسوان، والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يوم الخميس الماضي.

وبمناسبة استقبال العام الجديد، ينظم مركز إبداع قبة الغوري، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة مساء احتفالية بعنوان «رسالة سلام ومحبة وتفاؤل إلى العالم»، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وتتضمن الاحتفالية عددا من الأغنيات والتواشيح والترانيم، تشارك فيها فرقة «رسالة سلام الدولية» والتي تتكون من: فرقة سماع للإنشاد، فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنسية «أكابيلا»، فرقة «داعي الندا» من أندونيسيا، في برنامج حافل ومُتنوع بلغاتٍ مختلفة.

ويستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ندوة «تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين»؛ والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور حسام لطفي، وذلك في تمام السادسة من مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، ويحاضر بها الشاعر جمال بخيت، وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على صفحة أمانة المؤتمرات على يوتيوب.

وتنطلق الجلسة الأولي لهذا الشهر من (منتدي الثقافة والإبداع) في السابعة مساء، بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، والتى تقام تحت عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، ويتحدث فيها كل من: محمد شعير، طارق الطاهر، ايمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى ايهاب الحضرى. يأتى المنتدى فى إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، ويركز على القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها باللحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر ٢٠٣٠، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.