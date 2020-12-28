وزيرة الصحة: مصر من أقل الدول في إصابات كورونا بالنسبة لعدد السكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة نسقت مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن اختيار أماكن اللقاحات التي ستُتاح للمواطنين، وجرى وضع مواصفاتها الخاصة، ويتم تجهيزها خلال هذه الفترة، كما جرى الانتهاء من تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح، أما الأطقم الطبية فإنها ستتلقى اللقاحات في أماكن عملها بالمستشفى، لافتة إلى أن مصر من أقل دول العالم على مستوى أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا بالنسبة إلى عدد السكان.

تحذيرات من يناير بسبب أمراض الجهاز التنفسي

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج «غرفة الأخبار»، عبر شاشة «اكسترا نيوز»، «في شهر أكتوبر أعلنا أن أعداد الإصابات ستشهد زيادة في شهري ديسمبر ويناير، لأنهما أكثر شهرين في العام يشهدان وفيات وإصابات جراء الإصابة بالأمراض التنفسية، كما أن المواطنين يفضلون البقاء في الأماكن المغلقة ما يقلل مناعتهم».

وتابعت، «أي زيادات تحدث، يقابلها قدرة استيعابية في النظام الصحي، لكن على المواطن أن يحذر، لأن منع زيادة الإصابات تقع على عاتق المواطن والدولة، إذ إن الدولة تستطيع إدارة العملية الصحية وتوفير العلاج وفتح المزيد من الأسرة، لكن زيادة الحالات هي مسؤولية كبيرة جدًا على المواطن، إذ يجب ألا يعرض نفسه للأماكن المغلقة دون تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وبخاصة في هذه الفترة، إذ سجل العالم في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الإصابات بالجائحة منذ اليوم الأول للإصابة بواقع 5 ملايين إصابة».