خبير اقتصادي يشيد باستمرار إلغاء رسوم السحب بماكينات الصراف الآلي

قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات، إن قرار البنك المركزي بمد سريان مبادرة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر جديدة، سيساعد علي تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات (ATM).

وانفرد «الوطن» مساء اليوم بقرار «المركزي» بمد سريان مبادرة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر جديدة، تبدأ السبت المقبل الموافق الأول من يناير 2021 على أن تنتهي في 30 يونيو 2021.

عاجل: «المركزي» يمد مبادرة السحب من الماكينات بدون رسوم حتى نهاية يونيو

وأضاف لـ«الوطن» أن تلك القرارات ستقلل الضغط على الماكينات، ويمكن لأي فرد السحب من أي ماكينة دون أعباء إضافيى، وسيساعد ذلك على التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية والـATM بشكل أوسع، ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد على انتشار فيروس كورونا.

تقلل الأعباء

وأكد على أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم ستزيد من التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصروفات تتحملها الشركات أو الأفراد، وبالتالي التأثير الإيجابي في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، حيث إن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانية والـATM دون أي مصروفات تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية.

تدعم التحول الرقمي

ولفت إلى أن تلك القرارات تتماشي مع سياسات البنك المركزي والسياسات النقدية للتحول من مجتمع الكاش إلى التعاملات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي.

وتنتهي الخميس المقبل مدة سريان ثلاث مباردات، أعلن عنها البنك المركزي المصري منذ بداية مارس الماضي، بعد أن قرر مد سريان مبادرة إلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي اليوم.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية.