مي عمر تسترجع ذكريات طفولتها البائسة ودخولها الملجأ في «لؤلؤ»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «لؤلؤ» للنجمة مي عمر، التي تم عرضها على قناة ON، أحداثا جديدة، حيث بدأت الحلقة باستدعاء «لؤلؤ» – مي عمر – مشاهد متتالية أثناء وجودها بغرفة العمليات، التي نقلت إليها بعد محاولة قتلها، واسترجعت «لؤلؤ» مشوارها منذ أن كانت طفلة تعيش في فقر شديد مع والدتها سلوى عثمان وحمدي هيكل.

وكشف العمل عن الطفلة «سنية» ووالدتها سلوى عثمان، ووالدها حمدي هيكل، الذي يعمل في تجارة الحرام، ويجبر زوجته على الجلوس مع الزبائن، لتسليتهم في مقابل المال، وظهرت جدة لؤلؤ – أحلام الجريتلي – التي كشفت أن السبب وراء تسمية سنية باسم لؤلؤ هو حنيتها وقلبها الطيب.

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت والدة لؤلؤ – سلوى عثمان- للسجن، بسبب تلفيق تهمة مقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدي هيكل، الذي شهد عليها زورا أنها سيدة خائنة، مما جعل القاضي يحكم عليها بالسجن المؤبد، وهو ما دفع جدة «لؤلؤ» لوضعها في ملجأ لعدم قدرتها على رعايتها.

واستطاع مسلسل «لؤلؤ» أن يحقق نسب مشاهدة كبيرة جعلته يتصدر السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وأشاد العديد بسرعة إيقاع المسلسل وسرعة أحداثه، إضافة إلى الإشادات بأداء مي عمر في المسلسل، ومن المقرر أن يظهر عدد كبير من النجوم في المسلسل خلال الحلقات القادمة، كمحمد الشرنوبي الذي يقع في حبها ضمن الأحداث، وأحمد زاهر الذي يلعب دور أحد رجال الأعمال.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، أحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.