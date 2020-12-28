متحدث «تحيا مصر»: تلقينا كمامات وأجهزة تنفس صناعي من المصريين بالخارج

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن صندوق «تحيا مصر» البيت الكبير الذي تتجمع فيه «العزوة المصرية» لتتكافل وتتضامن، لمساعدة أي شخص محتاج، والصندوق تم إنشاؤه في فترة مهمة، ليعاون أجهزة الدولة ومنظمة المجتمع المدني لسد احتياجات المواطن والصندوق عمل على 6 محاور عمرانية للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وتم توفير حي الأسمرات، ويوجد أكبر مدينة شبابية مؤسسة في مصر، كما يوجد مشروع «بشائر الخير» الذي حل مكان غيط العنب، والأهالي هناك لديهم حضانات وملاعب ومساكن حضرية.

وأضاف المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «لا توجد دولة قادرة على القيام بالإنجازات الحالية إلا إذا كانت مجتمعة على العمل وعلى هدف واحد، وندعو الجميع للمساهمة وليس التبرع من أجل توفير فرص كريمة لطفل من خلال توفير ملاعب له ومدارس أفضل».

المصريون في الخارج متواصلون مع الصندوق

وتابع، «كل أهالينا اللي عانوا السنين اللي فاتت ده حقهم للعلاج بشكل لائق وعندنا مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة والمصريين في الخارج بيكلمونا عشان يساهموا، وإدارة الهجرة عملت شغل مهم جدا، وفي ناس بعتت كمامات وناس بعتت أجهزة تنفس صناعي وبيحاولوا يشوفوا الصندوق هيعمل إيه الفترة اللي جاية عشان يساعدونا وكل المؤسسات شاركت معانا ومن بينها الشرطة، وأي حد عاوز يتواصل مع الصندوق للحصول على خدمة عليه الاتصال بـ15118 ده الخط الساخن بتاعنا مش هنتأخر عليه».

وحصل صندوق «تحيا مصر» على أرقام قياسية لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بعد أن سجلت قافلة من أكبر سيارات تقوم بتوزيع بطاطين وطعام على محافظات الجمهورية.