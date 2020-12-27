«الأورمان» و«تحيا مصر» يطوران 205 منازل بالقرى الأكثر فقرا بسوهاج

أطلقت جمعية «الأورمان» وصندوق «تحيا مصر»، شارة البدء لتنمية وتطوير 205 منازل بعدد من القرى الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج، وذلك ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الرابع الذي تم توقيعه بين المؤسستين، الذي يستهدف إغاثة وإعادة تنمية وإعمار القرى الأكثر فقرًا بمحافظات مصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اليوم بدأت الجمعية في العمل على إعادة إعمار (205) منازل مقسمة كالتالي: (45) منزلا بقرية مشطا مركز طما، و(30) منزلا في الشوكة بمركز طما، و(35) منزلا في الجزازرة بمركز المراغة، و(35) منزلا في أبو عزيز بمركز المراغة، و(30) منزلا في السمطا بمركز البلينا، و(30) منزلا في بني منصور بمركز البلينا.

وأوضح شعبان، أن تعاون الأورمان وصندوق «تحيا مصر» لإعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الرابع، حيث يشمل البروتوكول رفع كفاءة عدد (1874) منزلا، موزعه على عدد (47) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

إعادة إعمار القرى يشمل تسليم مشروعات تنموية للأسر الفقيرة

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وتضمن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.