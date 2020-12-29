انهيار عقار من طابقين وسط مدينة المنيا دون إصابات
كتب:
اسلام فهمي
12:15 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
انهيار منزل
تعرض منزل مكون من طابقين، وسط مدينة المنيا، للانهيار مساء الإثنين، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.
وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة موقع انهيار المنزل الكائن بشارع الجزارين، بحي وسط مدينة المنيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وعلى الفور، انتقل نائب المحافظ، يرافقه رئيس مدينة المنيا، العقيد محمد صلاح، إلى موقع المنزل المنهار، حيث تبين عدم وجود أي إصابات نتيجة إخلاء المنزل من السكان في وقت سابق.
تفقد نائب المحافظ موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.
وجه نائب المحافظ بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والأيلة للسقوط بمعاينة العقار، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.
يشار أنه في يوم 14 ديسمبر الجاري، انهار منزل مكون من 4 طوابق، غير مأهول بالسكان، في منطقة "عزبة الخشابة"، غرب مدينة المنيا، وتبين أن المنزل سبق وصدر له قرار تنكيس من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.
وتعد أحياء غرب وجنوب ووسط المنيا من أقدم أحياء المدينة، وتضم العديد من المنازل القديمة، ويرجع كثيرون من الأهالي سبب تصدع عدد كبير من منازلهم وحدوث انهيارات للشرفات بها، بين الحين والآخر، إلى أعمال الإنشاءات التي تجري في بناء المساكن والأبراج الجديدة، حيث أثرت أعمال الحفر في المنازل القديمة بالمناطق المجاورة.