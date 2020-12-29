انهيار عقار من طابقين وسط مدينة المنيا دون إصابات

تعرض منزل مكون من طابقين، وسط مدينة المنيا، للانهيار مساء الإثنين، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة موقع انهيار المنزل الكائن بشارع الجزارين، بحي وسط مدينة المنيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وعلى الفور، انتقل نائب المحافظ، يرافقه رئيس مدينة المنيا، العقيد محمد صلاح، إلى موقع المنزل المنهار، حيث تبين عدم وجود أي إصابات نتيجة إخلاء المنزل من السكان في وقت سابق.

تفقد نائب المحافظ موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.

وجه نائب المحافظ بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمنى، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والأيلة للسقوط بمعاينة العقار، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

يشار أنه في يوم 14 ديسمبر الجاري، انهار منزل مكون من 4 طوابق، غير مأهول بالسكان، في منطقة "عزبة الخشابة"، غرب مدينة المنيا، وتبين أن المنزل سبق وصدر له قرار تنكيس من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.

وتعد أحياء غرب وجنوب ووسط المنيا من أقدم أحياء المدينة، وتضم العديد من المنازل القديمة، ويرجع كثيرون من الأهالي سبب تصدع عدد كبير من منازلهم وحدوث انهيارات للشرفات بها، بين الحين والآخر، إلى أعمال الإنشاءات التي تجري في بناء المساكن والأبراج الجديدة، حيث أثرت أعمال الحفر في المنازل القديمة بالمناطق المجاورة.