خبير: تركيا تحاول ترسيم حدود جديدة تخالف القانون الدولي

قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، إن مصر دولة ذات سيادة تشارك العديد من الدول الحدود في منطقة البحر المتوسط، ومن حقها إبرام الاتفاقيات مع هذه الدول، وقوانين البحار تسمح باستغلال الثروات الطبيعية، وهذا ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون مع اليونان وقبرص لترسيم الحدود البحرية.

تركيا تحاول فرض الأمر الواقع

وأضاف «عمرو» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، أن تركيا تحاول فرض الأمر الواقع على بعض المناطق في البحر المتوسط.

عدم احترام القانون الدولي

وتابع أستاذ القانون الدولي أن عدم الالتزام بالقانون الدولي، هو جزء من صورة كبيرة لسلوك تركيا في عدم احترام القانون الدولي، وهي تحاول الوصول إلى ترسيم حدود جديد يخالف القانون الدولي مع حكومة فايز السراج في ليبيا، ولكن مصر تحترم القانون الدولي.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عدة عقوبات سيتم تنفيذها ضد تركيا، بسبب سلوكها في منطقة البحر المتوسط، وتحرشها المستمر بقبرص واليونان، إلا أن تركيا مستمرة في سلوكها ضد جيرانها.