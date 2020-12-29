10 معلومات عن «غرامة الكمامة»: لو ماشي في الشارع أو راكب عربيتك مش هتدفع

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق غرامة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن، وذلك بعدما ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية، شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع، لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات حول غرامة ارتداء الكمامة كما يلي:

1-تطبيق الغرامة الفورية على من لا يرتدي الكمامة سوف يلزم الجميع ويخلق حالة من الالتزام نتيجة تخوف المواطن من الوقوع في الغرامة.

2-من لم يدفع الغرامة سيتم القبض عليه ويتوجه فورا إلى النيابة وسيدفع هناك 100 جنيه وإذا رفض الدفع فستكون قضية وسيكون مضطرا إلى دفع 150 جنيها، وفي حالة رفض المواطن الدفع ستكون عقوبة هذا الشخص الحبس وفقًا للقانون.

3-يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والمترو.

4-يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة في الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات الحكومية والبنوك من أجل منع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

5-يتم تطبيق آلية جديدة لتطبيق الغرامة من خلال تحصيل غرامة 50 جنيها على كل شخص يتواجد في النقل الجماعي ولا يرتدي الكمامة.

6-سيتم التحصيل الفوري للغرامة من المواطنين، الذين لا يرتدون الكمامات في البنوك والمواصلات والمؤسسات الحكومية، وقيمتها 50 جنيها، وسيحصلون على إيصال فوري بذلك ويتم طباعة تلك الإيصالات، وأي مواطن سيتم تغريمة سيعطي إيصال تابع للدولة.

7-سيوسع المستشار عمر مروان وزير العدل، الجهات المسموح لها بالضبطية القضائية بجانب الشرطة، خلال يومين، لإيجاد أشخاص متخصصين في تنفيذ الضبطية القضائية في كل مؤسسة حكومية.

8-ليس هناك إلزام للمواطن الذي يسير في الشارع أو يقود سيارته الخاصة، أن يرتدي الكمامة الطبية، لكن الأمر مطبق على مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومرتادي المؤسسات الحكومية.

9-في المواصلات العامة سيكون لقائد القطار حق الضبطية القضائية وكذلك إعطاء حق الضبطية لبعض الموظفين في مترو الأنفاق مع الشرطة للمساهمة في تحقيق الضبطية القضائية في أي مكان.

10-الغرامة تشمل ركاب المواصلات والسائق أيضا، سواء سيارة من سيارات التطبيقات الإلكترونية أو المواصلات العامة.