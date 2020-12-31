جولات خارجية وقمم افتراضية.. طائرة الرئاسة حلقت في سماء العالم 2020

حلقت طائرة الرئاسة المصرية في سماء العالم خلال عام 2020 ضمن جولات عدة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزز شركات مصر الاستراتيجية التي تتحرك في كل الدوائر العربية والإقليمية والدولية، فجولات خارجية وقمم افتراضية أعادت لمصر ريادتها وفتحت الباب أمام الشركات الأجنبية للدخول في السوق المصرية لتظل مصر دوما ذات ثقل إقليميا ودوليا.

السيسي استهل عام 2020 بزيارته للعاصمة الألمانية برلين

استهل الرئيس السيسي العام بزيارته لألمانيا للمشاركة في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا في شهر يناير الذي شهد خلاله أيضا زيارة إلى لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطاني الأفريقي، كما شارك الرئيس في القمة الـ 32 في الاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير الماضي، كما أن العلاقات الثنائية كان لها نصيب كبير من الجولات الخارجية ففي أغسطس الماضي عقدت القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

السيسي في أثينا وجنوب السودان وفرنسا

وأجرى الرئيس السيسي قمة أخرى في أكتوبر الماضي في أثينا لتعزيز العلاقات المصرية- اليونانية والتي وقَّعت مصر خلالها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، كما تم عقد قمة ثلاثية شاركت فيها قبرص لبحث التعاون على استقرار شرق المتوسط، كما هبطت طائرة الرئاسة أيضا في جنوب السودان لبحث التعاون المشترك ومستجدات السد الإثيوبي مع الرئيس سيلفا كير، لتختتم الجولات الخارجية بزيارة فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار حرص البلدين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

السيسي في الكويت لتعزية الأمير الراحل الشيخ صباح الجابر

كما حرص على السفر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فالعلاقات المصرية على الساحة الدولية وسياستها الأخلاقية تحظى بتقدير واحترام كبير للعالم وهو ما حقق لمصر مكاسب اقتصادية كبيرة جدا والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في مشروعاتنا القومية العملاقة التي تنشتر في كل ربوع البلاد.

أبرز القمم الافتراضية التي شارك فيها السيسي 2020

وشارك الرئيس السيسي أيضا في قمم اقتراضية عبر الفيديو كونفرانس في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد ومن أبرزها قمة مصغرة مع عدد من القادة الأفارقة لمتابعة القمم السابقة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وقمة صينية أفريقية لمجابهة فيروس كورونا ومجموعة الاتصال الأفريقي حول ليبيا، لبحث تطورات القضية الليبية وسبل تنسيق الجهد الأفريقي وقمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية السد الإثيوبي.

السيسي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا

كما شارك الرئيس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت والجمعية العامة للأمم المتجدة في الدورة الـ 75 ركز في كلمته على أزمة السد الإثيوبي ووباء فيروس كورونا والحرب في ليبيا وكذلك القضية الفلسطينية، كما شارك الرئيس السيسي أيضا في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية لمناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها فبراير من العام المقبل.