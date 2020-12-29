اليوم.. ختام برنامج تدريب العاملين بجامعة أسيوط على مهارات القيادة

تختتم اليوم جامعة أسيوط أعمال البرنامج التدريبي لإعداد القادة، الذي نظمته إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، لمديري الإدارات بقطاع رعاية الشباب تحت عنوان "مهارات القيادة الإدارية" خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، برعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وفي حضور الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد ثابت هلال مستشار إدارة إعداد القادة، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقال الدكتور شحاتة غريب، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف إدارات الجامعة والوقوف علي أحدث المستجدات والأساليب الفعالة لإدارة الأزمات والتغلب على المشكلات، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والإلتزام بإرتداء الكمامات وبعد المسافة بين المتدربين.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت هلال، أن البرنامج يهدف الي إكساب المديرين، فنون الإدارة ويفية التعامل مع الآخرين، والتأثير في الآخرين والتعرف علي أنماط وسلوكيات القيادة الإدارية وكيفية تنمية مهارات الطلاب وتعزيز الإمكانات القيادية لكل أعضاء الفريق.

وأضاف "عز الدين المنصوري، أن البرنامج التدريبي شارك فيه 50 متدرباً من مختلف الإدارات بالجامعة، على مدار 3 أيام، تخللتها العديد من المحاضرات الهامة منها مهارات القيادة الإدارية، الذكاء الوجداني أساس النجاح في العمل، القيادة التحفيزية وقواعد التحفيز السبعة.