رئيس جامعة أسيوط: امتحانات متعددة الاختيار وتصحيح إلكتروني (فيديو)

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنّه جرى الاتفاق على عدم تعطيل الدراسة والانتظام بالتدريس حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على التباعد خلال الدراسة والامتحانات، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستكون بموعدها.

تصحيح الامتحانات الكتروني

وكشف الجمال عن أنّ جامعة أسيوط اتخذت قرارا بأن الامتحانات ستكون موضوعية (متعددة الاختيارات) ويكون التصحيح إلكتروني، وتكون النتيجة مباشرة بعد الامتحانات، والكليات التي تحتاج لامتحانات عملية ستجريها، موضحا أنّه جرى التأكيد على الاستعداد التام حال زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا وتجهيز المستشفيات الجامعية، لتكون جاهزة للدخول ضمن منظومة مواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على تجهيز مستشفيات بعينها لتكون مستشفيات للعزل.

70 سريرا للعزل و60 للعناية المركزة

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ جامعة أسيوط جهزت مستشفى بالكامل لعزل مصابي كورونا، فالمستشفى مستعد بطاقة أكثر من 70 سريرا للعزل ونحو 60 سرير عناية مركزة وقابلة للزيادة، وجرى التأكيد على توافر وسائل الحماية بمستشفيات العزل للطقم الطبية من الجوانتيات والماسكات، والمواد المطهرة وأجهزة التنفس الصناعي وكل ما يتعلق بمواجهة الفيروس.

6 آلاف طالب بالمدينة الجامعية

وشرح رئيس جامعة أسيوط أنّ الجامعة خفّضت الطاقة الاستيعابية بالمدن الجامعية من 15 ألف طالب لـ6 آلاف طالب، على ألا يزيد عن طالبين بالغرفة الواحدة، مشددا على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويتم قياس درجات الحرارة بشكل دوري وخفض الكثافات في المطاعم أثناء الوجبات وتكون الأعداد قليلة في وقت تناول الوجبات.