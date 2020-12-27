جامعة أسيوط تعقد دورات لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الترجمة

اختتمت اليوم فى جامعة أسيوط أعمال سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومنتسبي جامعة أسيوط فى الترجمة في عصر الرقمنة بعنوان «الآليات والبرمجيات الحديثة للترجمة في عصر التحول الرقمي»، والتي نظمها مركز دراسات اللغة الفرنسية بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفي إطار بروتكول التعاون المبرم بين الجانبين والذى امتد فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر الجاري وبحضور الدكتورة مها غانم نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة مها غانم بالدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به مراكز تعليم اللغات الأجنبية والتي تعد أحد مجالات القوة ونقاط التميز بجامعة أسيوط , وهى المراكز التي تقوم بتقديم خدمات تعليمية هامة للأفراد الراغبين في تعليم اللغات الأجنبية من داخل الجامعة وخارجها , مشيدةَ بالنشاط الفعال والمثمر الذى يشهده مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة والذي انعكس أثره في تعاون المركز مع عديد من المؤسسات والهيئات المتخصصة وتوفيره للعديد من البرامج والخدمات والأنشطة والمنح العلمية والدراسية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومواكبة التقنيات الحديثة وكل ما هو رقمي في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة نها رزق مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية أن الدورات التدريبية حاضر خلالها الدكتور معالي فؤاد أستاذ اللغة الفرنسية بالجامعة المصرية اليابانية والمحاضر المعتمد لدى الوكالة الجامعية للفرانكوفونية ، كما تخصصت في التدريب على الآليات والبرمجيات والأدوات المساعدة فى الترجمة لإعداد مترجم محترف وللتعامل مع الإشكاليات التى تواجه المترجم، وكذلك التدريب على عمل بنوك والمصطلحات الأكثر استخداما فى شتى المجالات المتخصصة وتيسير عمله باستخدام الرقمنة والأدوات الرقمية الحديثة ، مشيرةً إلي مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أقسام اللغة الفرنسية بكليتي الآداب والتربية ومن كلية العلوم وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلي مجموعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار تداعيات فيروس كورونا المستجد .