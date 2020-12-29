حل أزمة عمال «ريجوا»: صرف المستحقات المتأخرة وخطة عاجلة لتطوير الشركة

نجح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في حل أزمة عمال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، الذين اعتصموا بورشة الشركة بالمطرية، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة للزراعة والري.

وبحسب بيان الاتحاد، التقى محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الإثنين، العمال المطالبين بحقوقهم المالية، وبعض المستحقات الأخرى خاصة الذين خرجوا على المعاش، ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن.

وقال بيان المركز، إن اتحاد العمال تواصل مع حسام المواردي، رئيس مجلس إدارة ريجوا، بهدف التفاوض حول حقوق العمال، والنهوض بالشركة الوطنية التابعة لوزارة الزراعة، وأسفرت عن خطة لبدء صرف حقوق العمال المالية على فترات بدأت من أمس الإثنين بصرف شهر ونصف الشهر من راتبي نوفمبر وأكتوبر، على أن يتم صرف أشهر "6 و7 و8 و9" من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة، حسب توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان في أقرب وقت.

وطالب محمد وهب الله، رئيس اللجنة النقابية والمتخصصين داخل الشركة بسرعة تقديم رؤية عاجلة ليتم تقديمها لصناع القرار تتضمن طرق النهوض بالشركة وإستغلال اراضيها التي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وهي عبارة عن 50 فداناً بـ 6 أكتوبر، وكذلك رؤية موجزة عن أوضاع الخمس شركات استصلاح الاراضي المتبقية والمملوكة للدولة، موضحا أن العمال أكدوا مساندتهم للدولة في مواجهة التحديات الراهنة ورفض كل محاولات نشر معلومات مغلوطة عن مطالبهم من جانب القنوات ووسائل الإعلام المغرضة و المعادية للدولة.

وأكد وهب الله، أن العمال يدعمون الدولة ويقفون بجانب الدولة المصرية، ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة التنمية والنهوض بشركات قطاع الاعمال العام.

وإعتصم عمال شركة ريجوا للأبحاث والمياه الجوفية، للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، وقالوا في وقفتهم أن عددهم 800 عامل، لم يصرفوا مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيه حتى ديسمبر الجاري.