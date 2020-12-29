جامعة أسيوط تشهد إنتاج أول مزرعة سمكية على مستوى جامعات الصعيد

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «جامعة أسيوط تشهد إنتاج أول مزرعة سمكية على مستوي جامعات الصعيد».

المزرعة السمكية الأولى من نوعها في جامعات الصعيد

وجاء في التقرير، أن جامعة أسيوط واحدة من أهم جامعات الصعيد التي تلعب دوراً تنمويا بعد أن أقيمت بها عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص والتي تؤدي دوراً هاماً في خدمة المجتمع، ففي مستشفى كلية الطب البيطري التعليمي أقيمت خلال السنوات الأخيرة أول مزارع سمكية من نوعها في جامعة حكومية بصعيد مصر.

مضاعفة الإنتاجية لـ600 كيلو جرام

وأضاف التقرير، أن مستشفى الطب البيطري التعليمي بجامعة أسيوط، تم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة ويضم عددا من المباني التعليمية المتخصصة والمشروعات العلمية والخدمية في المجال البيطري، وتعد المزارع السمكية في وحدة قسم الأحياء المائية أحدث هذه المشروعات التي تضم حوضين للإستزراع السمكي بمساحة إجمالية تبلغ 282 مترا مربعاً، وبدأت في الإنتاج بدفعة أولى تجريبية وبعدها توالت الإنتاجية الثانية بعد مضاعفة الكمية والمقرر مضاعفاتها من جديد لتصل إلى 600 كيلو جرام في المرة وهي متاحة للجمهور من منتسبي الجامعة بسعر 25 جنيها للكيلو الواحد من السمك البلطي.

9 آلاف جنيه.. تكلفة العلف في فترة الزراعة

وتابع التقرير، بأن الفترة الزمنية لإستزراع السمك الزريعة في الأحواض تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد والذي يتراوح وزنه من 250 إلى 300 جرام السمكة الواحدة، مشيرا إلى أنه جار العمل على مضاعفة إنتاج الأحواض حتى تصل إلى طن من تلك المساحة والتي تبلغ نحو قيراط واحد فقط، كما أن تكلفة الزريعة لا تتجاوز ال 1000 جنيه بينما تصل تكلفة العلف خلال فترة الزراعة نحو 9 آلاف جنيه وهو ما يعد مشروعاً إنتاجيا ناجحاً ومتميزا من مشروعات الجامعة الخدمية والمسخرة لصالح العاملين والمواطنين في المجتمع المحيط من خارج الجامعة.