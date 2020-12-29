توصيات مهمة لوقاية المحاصيل الزراعية من الموجه الباردة.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير معمل تغيرات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المرحلة الحالية تشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، ويكون الشعور بالطقس شديد البرودة شمالًا وبارد جنوبًا خلال النهار، مع استمرار الحرارة الصغرى عند مستويات منخفضة وأجواء أشد برودة خلال الليل بأغلب الأنحاء، وفرص لتشكل الصقيع على المزروعات بأجزاء من الصعيد والواحات ووسط سيناء.

وأضاف فهيم، لـ«الوطن»، أنّ تذبذب درجات الحرارة بين النهار والليل يؤدي لارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، وزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحا وبكثافة، إلى ظهور الأمراض والحشرات، وزيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة، وزيادة حدوث الجروح الدقيقة في الأوراق والأنسجة النباتية.

وناشد فهيم، بضرورة الابتعاد عن الأيام التي تزيد فيها سرعات الرياح عند إجراء الريّات الخاصة بالقمح والبطاطس الشتوية أو الفول، وإجراء ريّة سريعة على الحامي لمعظم المحاصيل والأشجار قبل 5 يناير، المتوقع أن تنخفض فيها درجات الحرارة، والمساعدة في سرعة ترميم النمو لمعظم محاصيل الخضر خاصة البطاطس الصيفي والطماطم والقرعيات، لأن النمو ما زال في مراحل ضعيفة، وبالتالي يتم الرش بمنقوع السوبر فوسفات مع سلفات البوتاسيوم.

وشدد على الانتهاء من إجراء رشة وقائية على معظم المحاصيل ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال هذه الأجواء من المناخ، والرش بـ«أوكسي كلورو النحاس» مع «مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو أزوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس»، بالمعدلات الموصى بها، للحماية من الندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار والمعروفة باللفحة الصمغية.

ولفت إلى أهمية الاستعداد تماما لعمليات الوقاية ضد الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض في الدلتا، خاصة على الزراعات البدرية وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171 بالتحديد بالماده الفعالة «دايفينوكونازول»، ولمقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم يجب الرش بمادة سيموكسونيل الموجودة في أكواجن برو وكيرزيت ار، متوقعا ظهور بعض الآفات الحشرية الهامة، وأهمها تربس البصل والثوم وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على الفول والبطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون.