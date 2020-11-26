"المناخ الزراعي" يحذر من انتشار الآفات الزراعية بسبب الأمطار

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى السبت المقبل، وسقوط أمطار متوسطة على الساحل الشمالي الغربي ومحافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء من المتوقع أن تصل القاهرة مساء اليوم.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة، وأنه من المتوقع انكسار درجات الحرارة بشكل واضح نهارا وتنخفض بشدة ليلا وفي الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة وخاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

ولفت إلى أنه من الضروري وقف الري تماما لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وفي حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورا منعا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص، وفيما يتعلق بالبطاطس يتم إضافة نحو 8-10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

وحذر من فرص زيادة الأفات الزراعية مثل ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات المعروفة بديدان ثمار القرعيات وكذلك أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول، ومن الضروري إجراء رشات وقائية "بالمركبات النحاسية" للبصل المبكر في الصعيد أو مشاتل البصل في وجه بحري في حال سقوط أمطار في هذه المناطق، كما حذر من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

وقالت هيئة الأرصاد إن اليوم الخميس، سوف تستمر الأمطار الغزيرة والرعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، ومتوسطة لغزيرة على محافظات الوجه البحري، ومن خفيفة لمتوسطة على محافظة القاهرة.

أوضحت أنه بالنسبة ليوم الجمعة، سوف تتساقط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على محافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة على محافظة القاهرة، وفي مساء الجمعة، تتحسن الأحوال الجوية على محافظة القاهرة، ويوم السبت، تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية.