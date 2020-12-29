«الشيوخ» يكرم «توفيق» باختياره شخصية 2020 لريادة الاتصالات بأفريقيا

تكرّم هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الثانية من بعد ظهر اليوم، النائب حسانين توفيق عضو المجلس، لحصوله على شخصية العام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وفقا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الأفريقية.

ويلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم في مكتبه بمقر البرلمان، ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة.

ويقدم السفير خلال اللقاء، التهاني لرئيس مجلس الشيوخ بتوليه رئاسة المجلس، كما يتناول اللقاء العلاقات بين مصر وجورجيا، خاصة البرلمانية.

ويستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ فترة، عددا كبيرا من الشخصيات المصرية والأجنبية، في إطار الاستعداد لمواصلة جلسات مجلس الشيوخ عقب انتهاء اللائحة الداخلية، إذ يعمل مجلس الشيوخ بلائحة «النواب» لحين الانتهاء من لائحته.