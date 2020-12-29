محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعي والأسر المنتجة

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مركز التأهيل الاجتماعي بالعريش، ليوم لتفقد مركز العلاج الطبيعى ودار حضانة المعاقين ومكتب تأهيل العريش.

ويقدم المركز الخدمة لجميع حالات الكسور والغعاقة، وتستفيد منه جميع مراكز ومدن المحافظة، ويضم ناديا صحيا وجيم للمعاقين والأصحاء، كما يضم مركزا للتخاطب اللغوى للأطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق.

وأكد المحافظ ضرورة تيسير آداء الخدمات للمواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، كما يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمة لذوي الإعاقة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن احتوائه على حضانة للمعاقين وحضانة أخرى عادية دامجة .

وخلال زيارته تفقد المحافظ مركز التكوين المهني والأسر المنتجة الذى يضم 30 ماكينة خياطة لتدريب السيدات والفتيات عليها، إلى جانب معرض لعرض منتجات الأأسر المنتجة وتسويقها، واطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الانتاج .

وشملت الزيارة أيضا دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش، حيث تفقد أعمال إنشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات، ووجه المحافظ إلى سرعة إنجاز العمل فى أسرع وقت.

رافق المحافظ فى الزيارة، سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعي، وكان فى استقباله مسئولو الجهات المعنية.