محافظ شمال سيناء يتفقد استاد العريش لاستقبال أول دفعة من لقاح كورونا

استعدادا لاستقبال لقاح كورونا، تفقد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المبنى الاجتماعي باستاد العريش الرياضي، اليوم، لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله الى المحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم من قبل وزارة الصحة، على أن تتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.

كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة، أحدها بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء .