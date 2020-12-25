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انفجار خط نقل الغاز غرب العريش دون إصابات

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حسين ابراهيم
02:53 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

وقع انفجار قبل قليل، في الخط الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، قرب منطقة "سبيكة"، غرب المدينة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات مساء اليوم الخميس، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد، ولا على إمدادات مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، فور وقوع الانفجار، والتي قامت بإغلاق محابس التحكم، لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز لمعرفة سبب الانفجار، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة في محيط المكان، بحثاً عن أي عناصر تخريبية محتملة قد تكون وراء الانفجار.

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