ضبط 6193 مخالفة مرورية في 24 ساعة: بينها 2774 «تجاوز سرعة»
كتب:
الوطن
12:41 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
حملات مرورية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث تمكّنت خلال 24 ساعة من ضبط 6 آلاف و193 مخالفة مرورية متنوعة.
وتضمنت المخالفات 2774 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص.
وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.