ضبط 6193 مخالفة مرورية في 24 ساعة: بينها 2774 «تجاوز سرعة»

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث تمكّنت خلال 24 ساعة من ضبط 6 آلاف و193 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمنت المخالفات 2774 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.