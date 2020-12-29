نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد طلاب المدينة الجامعية

تفقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، مبنى الإسكان الفاخر بالجامعة، اليوم، للإطمئنان على الأحوال المعيشية للطلاب والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للوقاية من كورونا.

رافقه خلال الجولة، اليوم، عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية والدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة ، و محمد عطا الكريم مدير الإسكان الخارجي .

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب المغتربين بالإجراءات الاحترازية خلال إقامتهم بالوحدات السكنية التابعة لقطاع المدينة الجامعية والتى حددتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمتضمنة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات داخل الغرف ، واستخدام أدوات تطهير وتعقيم الأيدي والإبلاغ عند ظهور أي علامات مرضية من أي نوع لا قدر الله .

وأطمأن الدكتور شحاتة غريب خلال الجولة إلى كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، كما إستمع إلى استفساراتهم وحول وجود أية شكاوى أو صعوبات تواجه الطلبة سواء في كلياتهم أو في إقامتهم بالمدينة ،

ومن جانب آخر إلتقى نائب رئيس الجامعة بعدد من الطالبات الوافدات من السودان للدراسة بكلية الطب حيث أكد لهم على ترحيب إدارة الجامعة بأشقائها من السودان وحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها الوافدين من مختلف الدول الشقيقة سواء من الوطن العربي أو الأفريقية .

يشار إلى أن مبنى الإسكان الفاخر من الوحدات السكنية المنضمة حديثاً لقطاع المدن الجامعية ومكون من 4 طوابق ويضم 187 غرفة ومنقسم إلى جناحين أحدهما لسكن الطلبة وآخر للطالبات .

من جهة أخرى، يفتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط وقائع الندوة التثقيفية المنعقدة بعنوان "التنمية المستدامة في مجابهة الحرب الهجين " غداَ الأربعاء 30 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر بمركز المؤتمرات بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري، ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة في إطار برنامجها الممتد والموسع لبناء الوعي الذي ينفذه قطاع التعليم و الطلاب.