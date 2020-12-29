رانيا محمود ياسين: «جيلنا اتهرس في الفن ولم يحصل على فرصته»

عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن معانتها من أجل الحصول على أدوار تليق بها، هي وأبناء جيلها في ظل التغيرات التي تحدث بالمجتمع وظهور أجيال جديدة تحظى بفرص أكبر في عالم الفن.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تصريح أخير في عام 2020، في جيل اتهرس بجد بسبب الثورات والظروف اللي مرت بالبلد من 2010 لحد 2020».

واستطردت: «ولحد دلوقت لسه بنتهرس، لأن في ناس جديدة كتير طلعت فرضت نفسها علي السوق، لذلك جيلنا ده بيعاني لأنه مأخدش فرصته كاملة بسبب ظروف اتفرضت عليه علشان يثبت وجوده».

وتابعت: «دلوقتي يعاني في البحث عن أدوار جيدة بمساحات مرضية حتى لو مكانتش عظيمة، تؤكد ما قدمه سابقًا و يحاول إنه يحافظ علي مكانته مش يقل منها وطبعًا أنا من الجيل ده بعاني علشان أبقى موجودة بشكل اللي يرضي الناس و يمتعني فنيًا بس مش ييرضيني ولا بيشبع موهبتي».

مسلسل فلانتينو آخر أعمالها

وشاركت رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان محمود ياسين الذي غادر دنيانا في شهر أكتوبر الماضي بعد صراع الماضي، وكريمة الفنانة المعتزلة شهيرة، في أحداث مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

وخلال حفل تأبين والدها الفنان الكبير محود ياسين، بالمسرح القومي خلال الأيام الماضية، دخلت رانيا محمود ياسين، في نوبة بكاء شديدة، والتي أرجعتها حسب ما كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: «لا أستطيع وصف شعوري الممزوج بالحب والعرفان والتقدير والتأثر لدرجة البكاء، شعوري بوفاء كل من حرص على تقديم هذا التأبين بكل الحب والتفاني على رأسهم قيادات وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة إيناس عبد الدايم، وإدارة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي والبيت الفني بقيادة إسماعيل مختار، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال».

وأكملت: «وإلى جانب زملاء أبي العزاز علي وعلى قلبه الأستاذ أشرف عبد الغفور والأستاذ مفيد عاشور والأستاذة الجميلة سوسن بدر وزوجي محمد رياض قدموا العرض الرائع والجميل مؤثر جدا بشكركم شكرا جزيلا وأيضا أتوجه بالشكر لحضور الفنان الكبير حسين فهمي وسيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز».