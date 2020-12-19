إصابة نجلي عمرو محمود ياسين وزوجته بكورونا

أعلن محمود ياسين نجل الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته هو وزوجته ووالدته بفيروس كورونا.

وكتب «ياسين»: «أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله، الحمد لله علي كل حاجة".

وكان منذ أيام أعلنت الإعلامية آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين، إصابتها بكورونا عبر حسابها على «فيسبوك» قبل يومين، قائلة: «ينفع كدة مرة واحدة إحنا الخمسة يجيلنا كورونا، الحمد لله ربنا يعديها على خير، دعواتكم».