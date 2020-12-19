صور.. انهيار رانيا محمود ياسين خلال حفل تأبين والدها بالمسرح القومي

انهارت الفنانة رانيا محمود ياسين أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي، ودخلت في حالة هستيرية من البكاء.

وحضرت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم والنجمة سميحة أيوب حفل تأبين النجم الراحل محمود ياسين، الذي أقامه المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، اليوم، على خشبة المسرح القومي.

كما حضر أيضا نجله الفنان عمرو محمود ياسين وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وميريت عمر الحريري، ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، إن محمود ياسين سيظل علامة فارقة في تاريخ الفن والإبداع، وأضافت أن تكريم اسمه يأتي احتراما وتقديرا لقيمته الفنية التي ستبقى خالدة في أذهان وقلوب محبيه، وأضافت أنه ترك روائع فنية متميزة مكنته من أن يكون أحد رموز ساحة الإبداع مصريا وعربيا، مشيرة أنه يُعد نجما ذهبيا عبر بصدق عن الشخصية المصرية وقضايا المجتمع في كل أعماله التي مثلت أيقونات بارزة فى تاريخ الأداء التمثيلي.

وأهدت وزيرة الثقافة أسرته درعا تذكاريا يليق بمكانته وقيمته الفنية العملاقة، وامتنانا وعرفانا بما قدمه من إثراء للفن المصري والعربي على حد سواء، وتسلمه ابناه عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين، كما وجهت أسرة الفنان الراحل الشكر لوزيرة الثقافة على تكريمها له ولتقديرها لعطاءاته، وعبروا عن امتنانهم الكبير بقيمة هذا التكريم بالنسبة لهم ولمحبيه.

وتضمنت احتفالية العرض المسرحي "الحلم" كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج ناصر عبدالمنعم، وشارك في بطولته الفنانين، أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، وتعتمد فكرته على استعراض مراحل نشاة وحياة المبدع الراحل محمود ياسين ومسيرته الفنية يحكيها الرواة على المسرح، مصحوبة بعرض لقطات فيديو لمجموعة منتقاة من أعماله تتكامل معاً لتجسد مسيرته الفنية والحياتية بالاضافة الى عرضاً لفيلم تسجيلي تناول مسيرة محمود ياسين، وتضمن كلمات العديد من النجوم والمبدعين عن شخصيته وسماته، على صعيد الأسرة والعمل الى جانب عرض فني ضم العديد من الصور الفوتوغرافية للفنان الكبير الراحل والتي تم تطويعها كاستعراض حركي مبهر .