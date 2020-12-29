وزير المالية لـ«الوطن»: لا نية لطرح سندات دولية في الوقت الحالي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ليست في حاجة إلى طرح سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي.

وأضاف معيط لـ«الوطن»، أن الحكومة ليس لديها نية لطرح سندات دولية في الوقت الحالي رغم أن لدينا برنامج سنوي لطرح السندات الدولية حيث يسمح مجلس الوزراء ببرنامج لطرح السندات يصل إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2020-2021، لافتا إلى أن قيمة البرنامج هي نفس قيمة البرنامج في العام المالي الماضي.

مصر طرحت سندات خضراء بـ500 مليون دولار في أكتوبر

وأشار إلى أن الحكومة إصدرت في إطار هذا البرنامج نحو 500 مليون دولار مقابل سندات خضراء في شهر أكتوبر الماضي.

وشدد «معيط» على أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح ولا نستهدف طرح سندات دولية حاليا، قائلا: «إذا رغبنا في طرح سندات دولية سنعلن ذلك».

وقال إن مصر تتمتع بثقة من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول مشيرا إلى أن اخر طرح للسندات في شهر مايو الماضي وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.

مصر تعود إلى سوق السندات في مايو الماضي

كانت مصر عادت في شهر مايو 2020 إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19.

واستطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.