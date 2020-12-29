ضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة
كتب:
الوطن
01:24 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الحملات على السائقين
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.
وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر - أسوان) عن فحص 706 حالات بين السائقين تبين إيجابية 48 حالة.