الصناعات الغذائية: اليوم آخر مهلة للشركات لمراجعة أوراق دعم الصادرات

خاطب المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي الشركات الأعضاء من أجل سرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بصرف متأخرات دعم الصادرات، في إطار مبادرة السداد الفوري بنسبة 85% من تلك المستحقات.

اليوم آخر موعد للشركات المصدرة

وقال المجلس في خطابه للشركات إن الشركات المشاركة فى مبادرة السداد الفوري 85% من قبل صندوق تنمية الصادرات، عليها الإحاطة علما بأن اليوم آخر موعد موعد لمراجعة المستحقات الخاصة بهم بمقر صندوق تنمية الصادرات في اطار المبادرة.

وقالت مصادر بالمجلس لـ«الوطن»، إنه لم يتم حتى الآن عمل أي حصر بشأن الشركات التي سجلت في مبادرة السداد الفوري لمتأخرات دعم الصادرات، وأكدت المصادر أن تلك المبادرة سوف تسهم بشكل كبير في توفير قدر جيد من السيولة لدى الشركات المصدرة.

وأشارت المصادر إلي أن السيولة التي ستتم إتاحتها ستساعد الشركات والمصدرين على ضخ استثمارات جديدة، وستدعم الصادرات المصرية التي شهدت أزمات كبرى بسبب تراجع حركة التجارة العالمية وإغلاق العديد من الأسواق نتيجة تبعات فيروس كورونا.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة في أكتوبر الماضي تطبيق المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء كافة المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة التجارة فإن صندوق تنمية الصادرات انتهى من مراجعة مستحقات 1137 شركة بإجمالي مستحقات 9.9 مليار جنيه، كما تمت مراجعة مستحقات هذا العدد من أصل إجمالي 1580 شركة تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة.

ووفقا للوزارة فقد تم إصدار شهادات صرف لنحو 625 شركة بإجمالي 7.6 مليار جنيه، كما بلغت قيمة صافي المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

ويشارك عدد من البنوك في تلك المبادرة لصرف المستحقات، وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات، بناء على اتفاق مع وزارة المالية.