"التصديري للغذاء" يطالب بالإبقاء على منظومة دعم الصادرات ومراجعة بنوده

طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي وزيرة التجارة والصناعة بالإبقاء على برنامج دعم الصادرات الذي تم تطبيقه حتى نهاية يونيو الماضي، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.

وقال المجلس في بيان له إن تلك المنظومة تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة وهدفها الأساسي الارتقاء بالصادرات المصرية بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمُحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعقد المجلس أمس أول اجتماعا لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، حيث تم الاتفاق على إرسال مذكرة لوزيرة التجارة بالتعديلات المقترحة، وتضمنت المقترحات إضافة نسبة 30% التي تخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40% الخاصة بالمساندة النقدية لتصبح 70% مساندة نقدية، وذلك لعدم وجود آلية واضحة لتسوية نسبة 30% مستحقات وزارة المالية.

وقال المجلس إن أغلب الشركات يقوم بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فورى تجنباُ للمساءلة القانونية، حيث أن المستفيد من هذه الآلية هو الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد التزاماتها الضريبية.

وطالب المجلس بفصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30% المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمشاركة في المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة)، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة التي لا يوجد لديها أو لا تكفي مستحقاتها في نسبة 30% مساندة أساسية لتغطية المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصري بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدلاً من نظام الاشتراك المنفرد الذي كان يشجع علية النظام السابق.

واقترح المجلس التصديري استمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل برنامج تعميق الصناعة، برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا، وبرنامج الزيادة في الصادرات، برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب برنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية و برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير.