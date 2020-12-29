الري: إحالة 5895 محضر تعدي على النيل للنيابة العسكرية

قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري: «إنه تم إحالة 5895 متعدي على نهر النيل الى النيابة العسكرية، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنه 2020».

وأضاف رئيس مصلحة الري، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على مجرى النيل من الردم والتلوث، وحق الأجيال القادمة في نهر النيل، مؤكداً عدم التهاون مع حالات ردم نهر النيل، وسوف يتم إحالة المعتدين فورا إلى المحاكمة العسكرية، لافتاً إلى إحالة 14208 مخالفات أخرى بتهمة التعدي على المجاري المائية.

وأوضح أنه من ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل، تم أمس تنفيذ عدد 65 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري أنه فيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، استمرت الإدارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث بلغت نسب التنفيذ والكميات المنفذة، أمس إجمالي أطوال بلغت 611 كم.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال تنفيذ الأعمال على مرافق الري وأعمال الحماية من أخطار السيول، تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبري الكيلو 9 على ترعة الشرقاوية أمام قرية البرامون، تحت إشراف الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة، كما تم إحلال وتجديد كوبري الكيلو 7 على ترعة الساحل العليا أمام قرية أدهم،بإشراف الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة، كما يجرى متابعة أعمال عملية حماية منطقة القرنة من أخطار السيول مركز ساقلته محافظة سوهاج، كما تم الانتهاء من كل الأعمال في عملية حماية وادي خريط الرئيسي (1_ب) (وادي نتش) بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان من أخطار السيول قبل المواعيد المقررة.