احذر.. «الأسانسير» قد يكلفك «100 جنيه غرامة يومية» في هذه الحالة

يعد القانون رقم 119 لسنة 2008، البذرة الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تسمح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، إذ أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلا عن الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقاً لنفس القانون.

صيانة للمصاعد

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنص المادة 68 على الآتي: «على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدي المنشأت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعد هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها».

100 جنيه عقوبة حال عدم الصيانة

كما تنص المادة 108 من قانون البناء على أن «يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و68 من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلا على إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة».

الوزراء يعتمد الضواب والاشتراطات الخاصة بالمدن

وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالمدن المصرية، من أجل استئناف أعمال البناء مرة أخرى، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، حتى وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.