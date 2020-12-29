أمين النواب: مستعدون لاستقبال الجلسة الافتتاحية للبرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لـ مجلس النواب، استعداد البرلمان لاستقبال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بدءا من يوم 10 يناير 2021، موضحا أنّ موعد الجلسة الافتتاحية، يتحدد وفقا للقرار الذي يرد في دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس النواب، أسماء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وتنتهي مدة برلمان 2016 رسميا في 9 يناير 2021.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة، أنّ الجلسة الإجرائية وفق تقاليد برلمانية، تبدأ بدعوة رئيس الدولة المجلس للانعقاد، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا، وأصغر عضوين، وتبدأ بأداء القسم الدستوري ثم انتخاب رئيس المجلس.

استقبال 86 نائبا

وكان مجلس النواب استقبل النواب على مدار 6 أيام، النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنّه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة فردي هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي 86 نائبا.

وتنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب في 9 يناير المقبل، ليبدأ مجلس النواب الجديد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال اللواء علاء ابو الخير عضو مجلس النواب عن أسيوط، إنّ المجلس الجديد سيكون له دور كبير، موضحا أنّه في قضية التصالح في مخالفات البناء، يتم مراعاة معدومي الدخل وغير القادرين: «سأسعى لتخفيض القيمة للتصالح في مخالفات البناء».

وأضاف أنّ الملف المهم هو الزراعة وتحسين وضعية الفلاح وإعادة تسعير بيع المحاصيل والتسويق، فضلا عن استكمال ملف الخدمات، ومنها الصرف الصحي ومشاكل المياه.

وقال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تخفيف معاناة المواطنين الاقتصادية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشرقاوي، أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتخفيف معدلات الفقر عن كاهل المواطنين، تؤكد انحياز القيادة السياسية للفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الفقراء ومحدودي الدخل من أكثر الفئات التي تضررت نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم كله وليس في مصر فقط.

وأشار المهندس عبدالباسط الشرقاوي، إلى أنّ الحكومة أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تخفيف الفقر ودعم القرى الأكثر احتياجا في 1000 قرية جديدة.

وشدد على أهمية الإجراءات الحكومية بتوجيهات الرئيس السيسي في تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا، وتأهيل القرى ضمن حياة كريمة، للحد من الفقر والتخفيف من آثار فيروس كورونا التي طالت فئة كبيرة جدا من أبناء الشعب المصري.

واستقبل مجلس النواب اليوم، النواب الفائزين على المقاعد الفردية بمحافظات الصعيد في اليوم الأخير لاستقبال النواب الجدد.