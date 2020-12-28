أمين عام مجلس النواب: أنهينا إجراءات 99% من نواب القائمة (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس استقبل اليوم العدد الأكبر من النواب، حيث استقبل المجلس 108 نواب بالبرلمان، في اليوم الثاني لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي بمحافظات مدن القناة والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، لإتمام الإجراءات، موضحا أنه على مدار الأيام الماضية تم الانتهاء من إتمام اجراءات نواب القائمة بنسبة 99% وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة من تباعد اجتماعي ومطهرات و التزام بارتداء الكمامات، والعمل منتظم بشكل جيد.

إنهاء الإجراءات لباقي النواب غدا

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب خلال حديثه مع أحمد عبدالرازق مراسل قناة إكسترا نيوز أنه من المنتظر أن يتم إنهاء الاجراءات لباقي النواب غدا، مشددا على أن النواب لديهم انطباع جيد عن مراسم استقبالهم، وانهاء اجراءتهم، وخصوصا وأنها مناسبة تتكرر كل 5 سنوات، وهناك حرص على أن تترك التجربة انطباعا جيدا لدى النواب، فهناك نواب جدد والتجربة البرلمانية لهم لأول مرة، وهناك نواب مستمرين من الدورة الماضية وهم أصحاب خبرة في هذه الأمور، وفي كل الأحوال هناك حرص على ترك انطباع جيد أول مرة وخصوصا أن المؤسسة مؤسسة عريقة والنواب شرف الأمة ويحظوا بثقة المواطنين ويتم التعامل بما يليق بذلك.

درجة الوعي لدى النواب كانت عالية جدا

وتابع الأمين العام لمجلس النواب أنه منذ شهر مارس الماضي ومع بداية جائحة فيروس كورونا وهناك توجيهات واضحة من رئاسة مجلس النواب بأن الصحة أولا، والبرلمان كان من المؤسسات التي كانت الاجراءات بها من أعلى الإجراءت، وخصوصا وأن طبيعة المؤسسة أنها يقصدها مواطنين ونواب من جميع المحافظات وجميع الجهات ولذلك الإجراءات كانت كبيرة ودقيقة، ودرجة الوعي لدى النواب كانت عالية جدا، وهناك التزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحرص على التباعد الاجتماعي، والجميع حريص على ألا يصاب أو يصيب غيره.